Çift Kol nakli yapılan Mustafa'dan kötü haber. Enkaz altında yaşamını yitirdi!

Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük şiddetli deprem sonrası 12 bin 873 kişi yaşamını yitirmiş, 62 bin 937 kişi ise yaralı kurtuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ise deprem bölgesinden gelmesi beklenen yaralılar için hazırlıklar yapılıyor. Hastanedeki acil olmayan tüm ameliyatlar durdurulurken, yoğun bakım ve servislerin de bir kısmı boşaltıldı. Dün akşam ise Hatay’daki yıkımda yaralanan 3 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi rektörü Özlenen Özkan ise acı bir haberi tüm Türkiye'ye duyurdu. Özlenen Türkiye'nin 4. kol nakli ile hayatı değişen Mustafa Sağır'ın ölüm haberini verdi.

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Daha önce de böyle acı tecrübeler yaşadık. Acil olmayan tüm ameliyatları durdurduk. Yoğun bakım gerektirmeyen ameliyatlar yapılmıyor. Yoğun bakımların bir kısmını boşalttık. Kalan hastalarımızı da transfer edilebilecek olanları edeceğiz. Servis ve yoğun bakımlar şu an onlar için beklemede. Çok yakın bir bölge değiliz ancak enkazdan çıkan hastaları yavaş yavaş bekliyoruz” dedi.

BİRİSİNİ TÜM TÜRKİYE TANIYOR

Depremde yaşamını yitiren hastaları için de açıklama yapan Prof. Dr. Özkan ise sözlerine şöyle devam etti: "Kendi asistanımın ailesi enkaz altındaydı. Bir kısmı enkazdan çıkarıldı ancak sanırım bir kısmını kaybettiler. Hocalarımızdan ve hastalarımızdan bölgede olanlar var. Birisini tüm Türkiye tanıyor. 7 yıl önce 2 Şubat’ta çift kol nakli olan Mustafa Sağır Adıyaman’daydı. Haberini aldık. Göçük altında kalıp hayatını kaybetmiş maalesef” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE KOL NAKLİ YAPILMIŞTI

4. kol nakli ile yeniden hayata tutunan 29 yaşındaki Mustafa Sağır 15 yıl önce Adıyaman'da amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımını tarlada eline aldığı sırada patlaması sonucu iki kolunda kaybetti. 4. kol nakli olan Mustafa Sağır'a ise trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 23 Emir Konar'ın kolları bağışlanmıştı. 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından gerçekleştirilen operasyonla nakil gerçekleşmişti.