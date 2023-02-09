Çift Kol nakli yapılan Mustafa'dan kötü haber. Enkaz altında yaşamını yitirdi!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 12 Bin vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesinde 4.kol nakli yapılan Mustafa Sağır Adıyaman da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Çift Kol nakli yapılan Mustafa'dan kötü haber. Enkaz altında yaşamını yitirdi!

Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük şiddetli deprem sonrası 12 bin 873 kişi yaşamını yitirmiş, 62 bin 937 kişi ise yaralı kurtuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ise deprem bölgesinden gelmesi beklenen yaralılar için hazırlıklar yapılıyor. Hastanedeki acil olmayan tüm ameliyatlar durdurulurken, yoğun bakım ve servislerin de bir kısmı boşaltıldı. Dün akşam ise Hatay’daki yıkımda yaralanan 3 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi rektörü Özlenen Özkan ise acı bir haberi tüm Türkiye'ye duyurdu. Özlenen Türkiye'nin 4. kol nakli ile hayatı değişen Mustafa Sağır'ın ölüm haberini verdi.

Çift Kol nakli yapılan Mustafa'dan kötü haber. Enkaz altında yaşamını yitirdi!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Daha önce de böyle acı tecrübeler yaşadık. Acil olmayan tüm ameliyatları durdurduk. Yoğun bakım gerektirmeyen ameliyatlar yapılmıyor. Yoğun bakımların bir kısmını boşalttık. Kalan hastalarımızı da transfer edilebilecek olanları edeceğiz. Servis ve yoğun bakımlar şu an onlar için beklemede. Çok yakın bir bölge değiliz ancak enkazdan çıkan hastaları yavaş yavaş bekliyoruz” dedi.

Çift Kol nakli yapılan Mustafa'dan kötü haber. Enkaz altında yaşamını yitirdi!

BİRİSİNİ TÜM TÜRKİYE TANIYOR

Depremde yaşamını yitiren hastaları için de açıklama yapan Prof. Dr. Özkan ise sözlerine şöyle devam etti: "Kendi asistanımın ailesi enkaz altındaydı. Bir kısmı enkazdan çıkarıldı ancak sanırım bir kısmını kaybettiler. Hocalarımızdan ve hastalarımızdan bölgede olanlar var. Birisini tüm Türkiye tanıyor. 7 yıl önce 2 Şubat’ta çift kol nakli olan Mustafa Sağır Adıyaman’daydı. Haberini aldık. Göçük altında kalıp hayatını kaybetmiş maalesef” ifadelerini kullandı.

Çift Kol nakli yapılan Mustafa'dan kötü haber. Enkaz altında yaşamını yitirdi!

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE KOL NAKLİ YAPILMIŞTI

4. kol nakli ile yeniden hayata tutunan 29 yaşındaki Mustafa Sağır 15 yıl önce Adıyaman'da amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımını tarlada eline aldığı sırada patlaması sonucu iki kolunda kaybetti. 4. kol nakli olan Mustafa Sağır'a ise trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 23 Emir Konar'ın kolları bağışlanmıştı. 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından gerçekleştirilen operasyonla nakil gerçekleşmişti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
Son Haberler
Jonas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Burgoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Burgoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Burgoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Burgoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Son dakika | Memur maaşlarının ödemesi erkene çekildi
Son dakika | Memur maaşlarının ödemesi erkene çekildi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?