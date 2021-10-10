Çift salgın tehlikesi! Uzman isim uyardı: "Ölüm riski 2 kat fazla"

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve birçok ülkede farklı mutasyonları görülen yeni tip koronavirüs (Koviildi.ti.

2019 yılından bu yana görülen ve yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dünya genelinde 4 milyon 800 binden fazla kişi öldü. Virüsüm , 250 milyondan fazla kişiye bulaştığı biliniyor. Buna karşın 2020'de grip vakaları çok az görülürken, bu yıl çift aşılama, maske ve sosyal mesafeden uzaklaşılma gibi durumlar yüzünden grip vakalarında artış yaşandığına dikkat çekildi. Yüz yüze eğitime geçiş ve iş yerlerinin açılmasıyla grip vakalarında artış görüldüğü ifade edilirken uzmanlar, ‘Twimdemic’ (çift pandemi) konusunda uyarıda bulundu.

HASTANELERİN YÜKÜ ARTACAK

Washington Post’ta yer alan habere göre, Amerikan Hastane Birliği Başkan Yardımcısı Nancy Foster, koronavirüs ve grip vakalarının aynı anda yayılması durumunda hastanelerin yükünün artacağı konusunda tedbir alınması gerektiğini belirtti. Hastanelerdeki oksijen cihazları başta olmak üzere tıbbi malzemelerin de yetmeyebileceği uyarısında bulundu.

Foster, grip ve Kovid-19 vakalarının birlikte seyretmesi durumunda doktor ve sağlık çalışanlarının da yükünün artacağını belirtiyor. Foster, ‘Zaten zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarının yükü böylelikle ikiye katlanacak’ ifadelerinde bulundu.

"AYNI ANDA KOVİD-19 VE GRİBE YAKALANANLARIN ÖLME OLASILIĞI YALNIZCA KOVİD-19'A YAKALANANLARA GÖRE 2 KAT DAHA FAZLA"

Önemli bir uyarı da İngiltere'den geldi. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, grip ve Kovid-19'un aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti. Harries'e göre, bu kış aynı anda hem grip hem de Kovid-19'a yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüsü olanlara göre iki kat daha fazla.

İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries çözümün aşı olduğunu vurguladı. Bilim insanı mutlaka hem koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 237 milyon 327 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 844 bine ve iyileşenlerin sayısı 214 milyon 455 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 932 bini, Hindistan'da 33 milyon 914 bini, Brezilya'da 21 milyon 517 bini ve İngiltere'de 8 milyon 46 bini geçti.