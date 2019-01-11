Çiftçi ’21. yüzyılda basın ve yerel yönetim’ paneline katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen "21. yüzyılda basın ve yerel yönetim" konulu panele katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman'da düzenlenen "21. Yüzyılda basın ve yerel yönetim" konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci Yaşar İçen'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde belediye başkanı Nihat Çiftçi'nin yanı sıra gazeteci, yazar Banu Avar da deneyim ve tecrübelerini paylaştı. Gerçekleşen panele, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Gazeteci Yaşar İçen, Gazeteci-yazar Banu Avar, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve vatandaşlar katıldı.

Her ay basın mensupları ile bir araya geldiğini belirten Çiftçi, "Gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Eğer bir toplumun gelişmesini istiyorsak, Türkiye'de demokrasinin gelişmesine katkı veren basının önündeki engellerin kalkması lazım. Her ay tüm basın mensupları ile hiçbirini ötekileştirmeden halkın sesi olduğuna inandım ve basın mensupları ile bir arya gelirim. Nasıl ki hukuk, adalet herkese lazımsa doğru haber ve bilgilendirme de herkese lazım. Bu anlamda da gelişmiş toplum olma noktasında ekonomik anlamda gazeteciler camiasının gelirinin düzenlenmesi ve netleşmesi lazım. Hepimiz birlikte bu mesleğin etiğini koruyamaz, katkı veremezsek bu meslek yozlaşır. Biz gazetecileri desteklemediğimiz zaman toplumu haberden mahrum bırakır, sessizliğe doğru götürürüz" dedi.

"İnsan unsuru şehircilikte önemlidir"

Şehrin ilerlemesinin sadece fiziksel olmadığını aktaran Çiftçi, "Eğer vatan sevginiz varsa imkanları muhakkak bulur ve kullanırsınız. Önemli bir coğrafyadayız. Dünyanın merkezindeyiz. Önemli olan görevimizi iyi yapmamız. Bizim sağlam durmamızdır. Bunun yolu da insan sevgisidir. Şehirlerin ilerlemesi sadece fiziksel değildir. Gelişmişlik sadece bina değildir. İnsan unsuru şehircilikte önemlidir. Gençlik ve eğitim çok önemlidir. Gençliği ve eğitimi önemsediğiniz de o toplumun geleceğini ele almış olacaksınız. Biz kendi geçmişimizi nereden geldiğimizi bilir ve geleceğimiz de okuyabilirsek gelecek olan sıkıntıları da atlatmış sayılırız. Önemli olan insana insan olarak bakmak, onu geliştirmek, ihtiyaçları ortadan kaldırmak ve onu mutlu kılabilmektir" şeklinde konuştu.

Gazeteci - yazar Banu Avar da, çok önemli bir coğrafyada yaşadığımızı ve bu toplumun değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA