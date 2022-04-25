Çiftçi (Bahçıvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiftçi (Bahçıvan) görev tanımı nedir, Çiftçi (Bahçıvan) ne iş yapar, Çiftçi (Bahçıvan) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiftçi (Bahçıvan) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiftçi (Bahçıvan) Tanımı;

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Çiftçi (Bahçıvan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiftçi (Bahçıvan) Maaşları

Çiftçi (Bahçıvan) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çiftçi (Bahçıvan) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftçi (Bahçıvan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.03

Meslek Adı :

Çiftçi (Bahçıvan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi adına veya işverenler adına bağ, bahçe, sera ve fidanlıklarda yoğun yetiştirme teknikleri kullanarak ağaç, sebze, fide, çiçek ve diğer bitkileri yetiştirme ile ilgili işleri sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiftçi (Bahçıvan) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiftçi (Pazara yönelik) (6130.01)?de ve Çiftçi (Geçimine yönelik) (6210.01) de belirtilen benzer işleri yapmakla birlikte özel bilgiye ihtiyaç gösteren ağaçlar, çiçekler ve diğer bitkileri üretme ve tohum veya çiçek soğanı elde etme veya yoğun yetiştirme teknikleriyle domates, havuç, bezelye, soğan ve filiz sürdürme işlemlerinde uzmandır,

b) Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklarda tohumla veya aşı kalemi ile aşılama ya da doldurmayla üretme, serada bitki yetiştirme, fideleri başka yerlere dikerek ve seyrelterek çoğaltma sonucu seralarda havalandırma, derece ve ışığı ayarlama, çiçekleri sulama, toprağı sterilize etme, seraları buharla dezenfekte etme, pazar için ürün hazırlama işlerini denetlemek yönetmek ve yapmak,

c) Yeni cins bitkiler yetiştirmede tecrübeli olabilir. Müşteriye ürünü doğrudan satabilir. Yetiştirme teknikleri ile müşterilerin talimatlarına göre bahçe bitkileri gibi özel fidanlık hizmetleri sağlayabilir. Fidanlık çiftliğinde belirli bir cinste uzmanlaşabilir ve buna göre uygulama yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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