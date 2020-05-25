Çiftçi çifte bayram yaşadı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çiftçiler Ramazan Bayramı'nda yüksek verimli hububat hasadına başlayarak çifte bayram yaşadı.

Korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarından muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibariyle ilk hasatlarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Adıyaman'da ilk hasat, Kahta ilçesine bağlı Ulupınar köyü Bağacak mezrasında yapıldı. Hububat ekili araziye giren biçerdöverlerin bıçakları çalışmaya başladı.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, hasadın yapılacağı tarlada çiftçilere maske dağıttı. Daha sonra bayram şekeri ve kolonya ikram eden Başkan Turanlı, bereketli bir yıl olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, korona virüsü sürecinde çiftçilere üretim izni verilmesinden dolayı teşekkür eden Başkan Turanlı, Kahta'da bu yıl 155 bin dönümde buğday ve 150 bin dönümde arpa ekili olduğunu, yüksek verim beklediklerini söyledi. Turanlı, "Bu yıl hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Korona virüsü salgın hastalığından dolayı çok hüzünlüyüz. İbadethanelerimiz kapalı, bütün halkımız kendi evlerinde dışarı çıkma kısıtlaması var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere özel emriyle çiftçiler tarlada çalışabiliyor, üretim yapabiliyor. Bizim çiftçilerimiz de bugün Ramazan Bayramı'nın 1. gününde, biçerdöverle hasat dönemi başladı" dedi.

Başkan Turanlı şöyle konuştu:

"Bu sene 155 bin dönüm buğday, 150 bin dönüm de arpa ekili alanımız var. Geçen yıla göre ekili alanda yüzde yirmilik bir artış var. Verimde de geçen yıl kurak geçmesine rağmen, dönüme 300 ile 400 kilo arasında verim aldık. Bu yıl ise geçen yıla göre yüzde yirminin üstünde bir verim bekleniyor. En azından dönüme 500 veya 600 kilonun üzerinde buğday ve arpada verim bekliyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza çiftçilere bu özel izni verdiği için teşekkür ediyorum. Yeter ki halkımız, milletimiz evde otursun. Biz çiftçiler olarak üretime devam edeceğiz. 8 saat değil, 24 saat çalışarak devletimizi ülkemizi milletimizi kimseye muhtaç etmeden biz çalışacağız. Tarımın ne kadar önemli olduğu ve çiftçinin önemi bu korona sürecinde bir kez daha anlaşıldı. Biz çiftçiler olarak da arazide çalışırken korona virüsün bir an önce ülkemizi terk etmesi için tarlada da sosyal mesafeyi korumalıyız. Maskelerimizi takarak çalışıp, elimizi mutlaka sık sık yıkayalım. Ben buradan tüm halkımızın ve eli öpülesi çiftçilerimizin Ramazan Bayramı'nı tekrar kutluyorum hepinize saygılar sunuyorum."

Çiftçiler de bu yıl iyi verim almayı ümit ettiklerini belirterek, çiftçilere sağladığı kolaylıktan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA