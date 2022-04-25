Çiftçi (Hayvancılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiftçi (Hayvancılık) görev tanımı nedir, Çiftçi (Hayvancılık) ne iş yapar, Çiftçi (Hayvancılık) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiftçi (Hayvancılık) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiftçi (Hayvancılık) Tanımı;

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Çiftçi (Hayvancılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiftçi (Hayvancılık) Maaşları

Çiftçi (Hayvancılık) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çiftçi (Hayvancılık) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftçi (Hayvancılık) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.02

Meslek Adı :

Çiftçi (Hayvancılık)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çiftlik hayvanlarını üretme ve yetiştirmede kendi adına veya işverenler adına bir çiftliği sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiftçi (Hayvancılık) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnek, koyun, keçi, domuz, at, köpek, kedi, tavşan vb. çiftlikte yetiştirilecek hayvanları tespit etmek veya yardımcı olmak, tespiti yapılan hayvan türüne göre hayvanları seçmek ve almak, bunlarla ilgili alet ve gerekli malzemeyi satın almak,

b) Mevcut çayır ve otlaklardan faydalanmalarını sağlamak,

c) Yemlerinin miktarını tayin etmek, yemleri hazırlamak ve hayvanlara vermek,

d) Döllenecek ve damızlık olarak kullanılacak hayvan çiftlerini ayırmak, hayvanları çiftleştirmek, suni dölleme yoluyla çoğalmalarını sağlamak, hayvanların yavrulamaları sırasında hazır bulunmak,

e) Hayvanların sağlığına dikkat etmek, küçük hastalıklarda hayvanları tedavi etmek,

f) Satılacak ve kesimi yapılacak hayvanları seçmek,

g) Süt, yumurta ve diğer hayvani gıda maddelerini hazırlayarak pazara sevk etmek,

h) Çiftlik dahilindeki binaları, çitleri, parmaklıkları ve diğer teçhizatı bakıma tabi tutmak,

i) Tamir edilmelerini sağlamak,

j) Maliyet ve üretim kayıtlarını tutmak,

k) Kendi hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayabilecek ürünler yetiştirebilir,

l) Hayvanları dağlamak suretiyle veya diğer usullerle tanıtma işaretleri basabilir. Gösteri hayvanlarını yetiştirip sergileyebilir. Damızlık veya safkan hayvan yetiştirebilir. Belirli cinslerde çiftlik hayvancılığında uzmanlaşabilir ve buna göre uygulama yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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