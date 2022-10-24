Kırsal kesimde yaşayan, geçimini çiftçilik yaparak sağlayan vatandaşlar ya da çiftçi olmak isteyen adaylar, tarım yapmayı meslek edindiği resmiyete dökmek ve devlet tarafından çiftçilere yapılan yardımlardan faydalanmak için çiftçilik izin belgesini nasıl alacağına dair aramalar yapıyor. Peki Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır? Ziraat Odası İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler Neler? İşte merak edilen soruların yanıtları ve detaylar...

ÇİFTÇİLİK/ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ NEDİR?

Çiftçilik/çiftçi izin belgesinin ne olduğu, meraklıları tarafından en çok araştırılan sorulardan biridir. Peki Çiftçilik/çiftçi izin belgesi nedir?

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Çiftçilik/çiftçi izin belgesi, çiftçilerin ya da çiftçi adaylarının yaptıkları tarımı resmi olarak meslek edindiğini kanıtlayan bir belgedir. Ziraat odaları tarafından verilmektedir.

ÇİFTÇİLİK/ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ NE İŞE YARAMAKTADIR?

Çiftçilik belgesiyle ilgili merak edilen soruladan biri de, bu belgenin ne işe yaradığıdır? Peki çiftçilik/çiftçi izin belgesi ne işe yaramaktadır?

Tarımla uğraşanlar çiftçilik belgesi alarak, devletin tarıma ve çiftçiye dair yaptığı yardımlardan faydalanmak ve Bağ-Kur sigortası yaptırmak için,

Müstahsil yol belgesi alabilmek için,

Tarım kredi kartı başvurusunda bulunma avantajına sahip olmak için,

Çiftçiler için özel olarak üretilmiş olan cep telefonu hatlarına sahip olabilmek için çiftçilik/çiftçi izin belgesi almaktadır.

Belge ile ilgili bilinmesi gerek bir detay da, yalnıza toprak altı ve üstü tarımsal faaliyet gerçekleştiren kişilerin çiftçilik belgesi alabildiğidir. Yukarıda sayılan haklardan yararlanmak isteyen çiftçi adaylarının, bu tarz bir tarımsal faaliyet yürütmesi gerekmektedir.

ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çiftçi izin belgesi bizzat arazi sahibi, arazi kiralayan kişi ya da birinci derece akrabasının arazisinde tarım yapan kişinin başvurusu olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir. Peki bu üç çiftçi nasıl çiftçilik belgesi alır?

ARAZİ SAHİBİNİN ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ İÇİN BAŞVURUSU

Arazi sahibi daha önceden herhangi bir başvuru yapmadıysa çiftçi izin belgesi için 3 farklı şekilde başvuru yapabilir. Ziraat odalarına kimlik bilgilerini beyan ederek, mülkiyet tapu bilgilerini ibraz ederek ve İl Tapu Dairesi ve Kadastro Bürosu'na gidip forma aslına uygun damgaları bastırarak. Bu şekilde yapılan başvurular sonrası şartlar uygunsa çifrçilik belgesi alınabilir.

ARAZİ KİRAYALANLARIN ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ İÇİN BAŞVURUSU

Arazi kiralayanların ÇKS'ye başvurabilmesi için, önce kira sözleşmesinin kaydedilmesi gerekir. Arazi alanı 100 birimi aşarsa, noter tasdikli kira sözleşmesi olması gerekir. 100 kattan az ise, sorumlu kişi ile kira sözleşmesi imzalanmalıdır. Onaylanan kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi yapılmalı, üzerine pullar basılmalı ve C belgesi doldurulmalıdır. Daha sonra sorumlu kişiye veya İl Tarım Bürosuna teslim edilmelidir.

BİRİNCİ DERECE AKRABALARININ ARAZİNDE TARIM YAPANLARIN ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ İÇİN BAŞVURUSU

Bu tip çiftçiler, muvafakat formunu doldurmalıdır 2. Tapuyu kopyalamalı ve orijinal damgayı basmalıdır. Belge sorumlu kişiye Form C şeklinde teslim edilmeli veya farklı illerdeki arazi şeklinde İl Tarım Bürosuna teslim edilmelidir.

ZİRAAT ODASI İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Çiftçi adayının çiftçilik belgesi içi başvururken kendisinden istenen çeşitli evraklar aşağıda listelenmektedir: