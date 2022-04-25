Çiftçi (Kümes Hayvanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiftçi (Kümes Hayvanları) görev tanımı nedir, Çiftçi (Kümes Hayvanları) ne iş yapar, Çiftçi (Kümes Hayvanları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiftçi (Kümes Hayvanları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiftçi (Kümes Hayvanları) Tanımı;

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Çiftçi (Kümes Hayvanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiftçi (Kümes Hayvanları) Maaşları

Çiftçi (Kümes Hayvanları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çiftçi (Kümes Hayvanları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftçi (Kümes Hayvanları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6122.01

Meslek Adı :

Çiftçi (Kümes Hayvanları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kümes Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi adına veya işverenler adına et ve yumurtasından faydalanmak üzere kümes hayvanları yetiştiren bir çiftliği sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiftçi (Kümes Hayvanları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiftçi (Hayvancılık) (612101)?de belirtilen benzer işleri yapmakla birlikte, özel bilgiye ihtiyaç gösteren tavuk , kaz, hindi, ördek vb. kümes hayvanlarını yetiştirmede uzmanlaşmak,

b) Kümes hayvanları çiftliğinde çiftleştirme, besleme, koruma, kuluçka makinesi ile civciv üretme, yumurtaları toplama, boylarına göre ayırma, pazar için yumurtaları paketleme işlemlerini denetlemek, yönetmek ve yapmak,

c) Üretim kayıtlarını tutmak ve tespit etmek,

d) Müşteriye doğrudan yumurta satabilir. Satış veya yükleme için kümes hayvanlarını kesebilir, temizleyebilir ve paketleyebilir. Islah etme çalışmaları ile et ve yumurtası yönünden yüksek kalitede kümes hayvanlarını yetiştirebilir,

e) Kümes hayvanlarını ıslah etmek suretiyle üretmek için özel yuvalar yapabilir veya bu şekilde bazı cinslerini yetiştirmekte uzmanlaşabilir ve buna göre uygulama yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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