Çiftçi (Pazara Yönelik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiftçi (Pazara Yönelik) görev tanımı nedir, Çiftçi (Pazara Yönelik) ne iş yapar, Çiftçi (Pazara Yönelik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiftçi (Pazara Yönelik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiftçi (Pazara Yönelik) Tanımı;

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Çiftçi (Pazara Yönelik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiftçi (Pazara Yönelik) Maaşları

Çiftçi (Pazara Yönelik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çiftçi (Pazara Yönelik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftçi (Pazara Yönelik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6130.01

Meslek Adı :

Çiftçi (Pazara Yönelik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kendi adına veya işverenler adına pazara yönelik olarak çeşitli tarım ve hayvancılık ürünleri üreten bir çiftliği idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiftçi (Pazara Yönelik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yetiştirilecek olan ürünün ve hayvanların cins ve miktarını belirlemek,

b) Tohum, gübre, tarlanın sürülmesi, ürünün hasadı, harmanlaması, hayvanların doğumları ile yetiştirilmelerini denetlemek,

c) Çiftlikte kullanılan makine ve teçhizat ile çiftlik binalarının tamir ve bakımını yaptırmak ve kontrol etmek,

d) Çiftlik ürünlerine pazar bulmak,

e) Üretimin depolanması ve korunması, bunlarla ilgili kayıtlar ve masrafların tutulması, faturaların tanzimi ile diğer çiftlik kayıtlarını tutmak,

f) İşçi kiralayabilir veya işten çıkarabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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