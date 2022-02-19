Çiftçi (Tarla Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çiftçi (Tarla Ürünleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çiftçi (Tarla Ürünleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çiftçi (Tarla Ürünleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çiftçi (Tarla Ürünleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çiftçi (Tarla Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiftçi (Tarla Ürünleri) Maaşları

Çiftçi (Tarla Ürünleri) maaşı ortalama olarak aylık 7850_TL'dir. En düşük Çiftçi (Tarla Ürünleri) maaşı 6550_TL, En yüksek ise 9150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftçi (Tarla Ürünleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.01

Meslek Adı :

Çiftçi (Tarla Ürünleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarlada ürün yetiştirmek amacıyla kendi adına veya işverenler adına bir çiftliği sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiftçi (Tarla Ürünleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiftçi (Geçimine yönelik) (6210.01)?de ve çiftçi (pazara yönelik) (6130.01)?e belirtilenlere benzer işler yapmakla birlikte özel bilgiye ihtiyaç gösteren bir veya daha fazla ürün yetiştirmede uzmandırlar,

b) Buğday, çavdar, mısır, patates, kabak , keten, kenevir, şeker pancarı, pirinç, yer fıstığı, tütün, çay vb. gibi ürünleri yetiştirmek amacıyla saban sürmek, tırmıklamak, gübrelemek, dağıtmak, toprağı havalandırmak, saman yapmak, makine veya elle balyalamak ve yığın yapmak gibi işleri yapmak, yaptırmak, yönetmek ve denetlemek,

c) Çiftlik işlerinde kullanılan hayvanların bakımı, korunması ve beslenmesi ile ilgili konularda uzmanlaşabilir ve buna göre uygulama yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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