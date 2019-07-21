Çiftçiler kayısılarını satabilmek için güneşin altında ter döküyor

Malatya'da kayısı hasadı devam ederken, çiftçiler yol kenarlarına kurdukları derme çatma tezgahlarda kayısılarını satabilmek için güneşin alnında ter döküyor.

Türkiye'de Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında hasat sürüyor. Hasat sürerken, çevreyolunda kurulan stantlarda ise yaş kayısı satışı yapılıyor. Çiftçiler yol kenarlarına kurdukları derme çatma tezgahlarda güneşin alnında ter dökerek ekmek parasını kazanmak için bekliyorlar.

Malatya'dan transit geçiş yapan araçların tercih ettiği kayısı tezgahlarında taze yaş kayısı kalitesine göre alıcı bulurken, çiftçiler hem kayısılarını satamamaktan hem de kendilerine yeterince destek verilmediğinden yakınıyor. Çiftçiler, yetkililerden güneşten korunabilecekleri bir yer talebinde bulundu.

Kaynak: İHA