'Çiftçiler ürünlerini lisanslı depolarda değerlendirdi'

ADANA'da 50 bin tonluk lisanslı depo hacmine sahip Türkiye'nin en modern borsa tesislerinden biri olan Adana Ticaret Borsası Kompleksi, buğday ve mısır hasat dönemlerinde çiftçilerin tercihi oldu. Ürünlerini borsa tesislerine getiren çiftçiler, kolay bir şekilde paraya çevirdi.

Adana-Ceyhan yolu üzerinde 72 dönüm alan üzerine inşa edilen 6 bin metrekaresi hizmet binası, içerisinde elektronik satış salonu olan Adana Ticaret Borsası Kompleksi, bekleme ve çok amaçlı toplantı salonu, en gelişmiş laboratuvarlarıyla, çiftçiye birinci kalite hizmet sunuyor.

İçerisinde 2 tüccar ofisi olan ve otomatik alım-satım salonuyla çiftçiye kolaylık sağlayan Adana Ticaret Borsası Kompleksi'nde, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmeti verilen 60'ar bin tonluk 2 kantar bulunuyor. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, kompleksteki tesislerin hizmete girmesiyle bölge ekonomisi ve tarımın olumlu etkilenmeye başladığını belirterek şunları söyledi:

"Buğday hasadıyla lisanslı depolarımız dolmuştu. Lisanslı depoların önemini, avantajını üretici gördü. Lisanslı depolara ciddi rakamlarda ürünler geldi. Lisanslı depolar gerçekten üreticiye ciddi avantaj sağlıyor. Tarlasında ürününü yetiştiren çiftçi, emeğinin karşılığını alıyor. Buraya gelen ürünleri hemen satmak isteyen üreticilerimiz için paraları 3 gün içerisinde hesaplarına yatıyor. Satmayıp depolarda bekletecek olan üreticilerimiz için ise elektronik senet oluşuyor. Ne zaman ihtiyaçları olursa, istedikleri ortamda satma imkanları var. Pamuk, beyaz altın diyarı Adana'da eski günlerine döndüğünde pamukta da lisanslı depo projemiz var. 2022'ye kadar borsa olarak bunu yapacağız. Projelendirmeler devam ediyor. Ekonomik olarak büyük yatırım, 5 milyon dolarlık bir yatırım. Onun için kaynak arıyoruz. 20-25 bin ton pamukta lisanslı depo kuracağız."

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış da çiftçilerin nakliye desteğiyle ürünlerini kolay bir şekilde borsaya ulaştırdığını, Türkiye borsasında ürünlerin satışını yaparak emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

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DHA