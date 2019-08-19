Çiftçilere 100 bine yakın sebze fidesi dağıtılacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarım ve hayvancılıkta güçlü bir potansiyele sahip ilçemizin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemek amacıyla 100 bine yakın sebze fidesini ücretsiz bir şekilde çiftçilerimizle buluşturacağız" dedi.

Yeşilyurt'un tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çınar, " Verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip ilçemizin bu yapısını daha fazla ön plana çıkarıp tarımsal kalkınmada markalaşmak adına çalışmalarımıza dört koldan devam ediyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde halkımıza vaat ettiğimiz projelerimiz arasında yer alan tarımsal kalkınmayı ön plana alacak yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Tarım ve hayvancılık alanında güçlü bir potansiyele sahip ilçemizin var olan bu tür zenginliklerini ön plana çıkarıp tarımı desteklemek amacıyla öncelikle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Müdürlüğümüzde çiftçilerimize yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri verilmektedir. Tarımsal projeleri alanında uzman, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle doğru bir bakış açısıyla sürdürebilmek amacıyla kurduğumuz Müdürlüğümüzün bünyesinde ilk olarak "Yeşil Gıda Seracılık" projemizi halkımızla buluşturduk. Bu kapsamda sebze ve meyve üretimlerine hız verdik, ardından Yazıhan'da Domates üretim alanları oluşturduk. Bu tür alanlarda hasadını yaptığımız ürünleri bir yandan kendi sosyal tesislerimizdeki yemek menülerinde değerlendirirken, diğer taraftan bazı marketlerde satışını yaparak halkımızı 100'de 100 yerli ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemek amacıyla sebze fidesi, fidan, yerli tohum ve hayvancılıkla ilgili bir takım destekler vereceğiz. İlçemizde yaklaşan ekim ve dikim dönemi öncesinde 100 bine yakın sebze fidesini ücretsiz bir şekilde çiftçilerimizle buluşturacağız. Fide desteği uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçilerimizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Bu tür desteklerin sonucunda, üretim çoğalacak ve doğal olarak ta pazardaki fiyatlarda düşüşe geçeceği içinde hem vatandaşımız hem esnafımız ve hem de çiftçilerimiz kazançlı çıkacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak maksadıyla önemli yatırımların yanı sıra fide ve fidan desteğine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Tarım ve hayvancılıkta ilçemizin markalaşması için başlattığımız yatırımlarımızın temel gayesi; köyden kente değil kentten köye göçü artırmaktır. İlçemizin bütün bölgeleri eşsiz zenginliklere sahiptir. Yaz ayı olması nedeniyle ilçemizin farklı bölgelerinde tarım ve hayvancılık işlerini sürdüren çiftçilerimizin ve üreticilerimizin tarlasına bahçesine daha kolay, daha zahmetsiz ve rahat gitmesi adına kırsal bölgelerimizdeki ulaşım ağını daha nitelikli hale getiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yenilikler, değişim ve dönüşüm hizmetlerimizin neticesinde tarım alanlarında ciddi bir hareketlenme olduğunu görmek bizi sevindirmektedir. Bununla birlikte ilçemiz sınırlarında yapımı devam eden Beylerderesi Baraj Göletimizde depolanacak su ile 6 bin 220 dekar zirai arazinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 660 bin 200 lira katkı sağlaması hedeflenen barajımızın hizmete girmesi çiftçilerimizin yüzünü güldürmesinin yanında ülke ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sunmuş olacağız. Toprak, su ve tarımsal üretim havzalarının korunmasını ve boş durumda bulunan tarımsal arazilerin üretime kazandırılması için elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, üreticilerin gelirlerinin arttırılmasıyla birlikte halkımızın daha fazla sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık yaratan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA