Çiftçilere ayçiçeği hastalıkları anlatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Malkara Ziraat Odası üyelerine ayçiçeği hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında ziraat mühendisi İsmail Öner üreticilere ayçiçeğinde görülen hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Öner, ayçiçeği tarımı, toprak işçiliği, gübre kullanımı, toprağa göre çeşit seçiminin nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında yöre çiftçilerini sunum yaptı.

Toplantıya, Ziraat Odası Genel Sekreteri Deniz Manazoğlu, ziraat mühendisi Yasin Öztürk, tarım danışmanları Sevcan Arap, Hülya Demir, Ece Sancar ve çiftçiler katıldı.





Kaynak: AA