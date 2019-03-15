Çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran'ın yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda Tarım Müdürlüğünün 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyet ve çalışmaların anlatıldığı bir video gösterisi sunuldu.

Programın devamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, yüzde 50 hibeli ahır yapımı, damızlık tosun, koç, teke alımı ile gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımı desteklemesi hakkında bilgiler verdi. Yapılan sunum sonrası soruları cevapladı.

Kaynak: İHA