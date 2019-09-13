Çiftçilere kazalar ve zehirlenme vakalarına karşı ilk yardım eğitimi

Acıbadem Adana Hastanesi, Sunar Şirketler Grubu tarafından 4 yıldır yürütülen, Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olan "Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı" projesi kapsamında Çukurovalı çiftçilerle buluştu. Çiftçilere sık rastlanan kazalara ve zehirlenme vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi.

Çakallı, Çatalan ve Aladağ olmak üzere 3 farklı ilçede 100'den fazla çiftçiyle buluşan Acıbadem ve Sunar yetkilileri temel ilk yardım eğitiminin yanı sıra çevre, enerji, bitki koruma ürünleri uygulama ve hijyen eğitimleri de verdi. Acıbadem Adana Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi Tuğba Zengin Göçerdir, çiftçilerin sıklıkla karşılaştığı zirai ilaç zehirlenmeleri, böcek sokması ve yılan, akrep sokmaları durumunda yerine getirilmesi gereken ilk yardım kurallarını uygulamalı olarak anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Hangi zehirlenmeye nasıl müdahale etmeli?

Sindirim yolu ile zehirlenme

Sindirim yolu ile zehirlenmede öncelikle kişinin yaşam bulgularının değerlendirildiğini belirten Tuğba Zengin Göçerdir, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece ağız zehirli madde ile temas etmişse hastanın ağzı çalkalaması ve tükürmesini sağlanmalıdır. Hasta/yaralı kusturulmaya çalışılmamalı, özellikle yakıcı maddenin alındığı durumlarda kişi asla kusturulmamalıdır. Bilinç kaybı varsa; koma pozisyonu verilmeli ve Tıbbi yardım için 112 aranmalı ve olayla ilgili bilgiler kaydedilmelidir. Zehirli maddenin türü nedir? Hasta/yaralı ilaç alıyor mu? Hastanın bulunduğu saat? Evde ne tür ilaçlar var?"

Solunum yolu ile zehirlenme

Solunum yoluyla zehirlenmede ilk olarak kişinin acilen temiz havaya çıkarılması gerektiğini kaydeden Göçerdir, "Cam kapı pencere açılarak ortam havalandırılmalıdır. Hasta/yaralının bilinci ve yaşamsal bulgular değerlendirilir, yarı oturur pozisyon verilmelidir. Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilmeli, temiz hava alması sağlanarak Tıbbi yardım için 112 aranmalıdır.

Cilt yoluyla zehirlenmelerde ise neden olan maddenin hemen vücuttan uzaklaştırılması, giysilerde bulaş varsa hastanın giysilerinin çıkarılması ve zehirlenen bölgenin bol su ile yıkanması gereklidir. Maruziyet çok fazla ise kişinin en yakın sağlık kuruluşunda görünmede fayda vardır" diye konuştu.

Böcek ve arı sokmaları gibi durumlarda hasta/yaralının yaşam bulgularını değerlendirdiklerini belirten Göçerdir, "yaralı bölgeyi soğuk sabunlu su ile yıkanmalı ve soğuk kompres uygulanmalıdır. Arı sokmalarında iğne gözle görülebiliyorsa iğnenin çıkartılması ve soğuk uygulamaya devam edilmelidir. Arı eğer ağzından sokmuş ise hastanın buz emmesi sağlanmalıdır. Arı ve böcek sokmalarında kişi alerjik bünyeye sahip kişilerin anaflaktik şoka girmemesi yani kritikleşme durumu göz önüne alınarak en yakın sağlık kuruluşuna görünmelidir" şeklinde konuştu.

Akrep ve yılan sokmalarında da sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmemesi gerektiğini vurgulayan hemşire Göçerdir, "bu noktaya soğuk uygulama yapılmalı ve kan dolaşımını engellemeyecek şekilde sokmanın olduğu bölgenin üst kısmından turnike uygulaması yapılmalıdır. Kesinlikle sokmanın olduğu bölgeden emme gibi bir işlem yapılmamalıdır ve En yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi sağlanmalıdır" dedi.

Yanıklar

Acıbadem Adana Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi Tuğba Zengin Göçerdir, yanık durumunda yapılacakları şöyle sıraladı:

"Ağrı duruncaya kadar yanık olan bölge bol su ile yıkanmalı (en az 10 dakika) ; şişme başlamadan önce yüzük, bilezik, saat gibi takıları çıkarılmalıdır. Yanık yeri enfeksiyon riski sebebi ile temiz bir bezle örtülmeli, içi su dolu kabarcıkları asla patlatmamalı, yanık deri parçaları, yapışan giysileri çıkarılmaya çalışılmamalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmadır. Yoğurt, diş macunu, losyon, kolonya, yağ gibi maddeler sürülmemelidir. Sağlık kuruluşunda hekimin önerdiği reçete uygulanmalıdır."

İlk yardım eğitimin yanı sıra; Sunar Şirketler Grubu çevre danışmanları çevre ve iklim koşulları ile bunun ekolojik etkilerine değinirken, enerji ve bakım yetkilileri tarımda verimli enerji kullanımı ve tasarruf yöntemlerini, kalite ekibi ise gözle görülen ve görülmeyen bakteriler ile tarımla uğraşırken hijyen konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlattı. Sunar Şirketler Grubu kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik proje yetkilileri "Her yıl köylerimizde yüzden fazla çiftçi ve aileleri ile buluşuyoruz. Eğitimlerimize katılım her yıl giderek daha da artıyor. Eğitimlerimizden sonra çiftçilerimizin mahsullerini daha bilinçli ve verimli yetiştirdiğini, değişik alanlarda tasarruf yapabildiklerini gördükçe mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA