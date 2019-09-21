Çiftçilere zeytincilik ve narenciye yetiştiriciliği eğitimi verildi

-Milas Ziraat Odası'nda görevli ziraat mühendisleri, ücretsiz danışmanlık hizmeti kapsamında Ören Mahallesi'nde zeytin ve narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu ve çiftçilere zararlılarla mücadele konusunda bilgi verdi.

Milas Ziraat Odası Başkanlığı, alanında uzman ziraat mühendisleriyle çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Milas Ziraat Odası'nda görevli ziraat mühendisleri Abdullah Öz ve Yusuf Ören, ücretsiz danışmanlık hizmeti kapsamında Örenli çiftçilerin isteği ve Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'nın talimatı üzerine Örenli çiftçilerle bir araya geldi.

Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kuray, Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser'in ve çiftçilerin katılımıyla çay bahçesinde düzenlenen toplantıda, ilk önce ziraat mühendisleri tarafından zeytincilik ve narenciye yetiştiriciliği konunda bilgi verildi.

Ardından zeytin ve narenciye bahçelerinde ziraat mühendisleri tarafından incelemelerde bulunuldu. Ürünlerdeki zararlıların tespitini yapan ziraat mühendisleri, zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında çiftçilere açıklamalarda bulunarak danışmanlık hizmeti sundu.

Zeytin sineği, zeytin karakoçnili, halkalı leke, antraknoz gibi zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenen çiftçilere, etkinlikte ayrıca zeytin ve narenciyeye uygun sulama ve budama teknikleri hakkında da bilgi sunuldu.

Ziraat mühendislerinin arazilerde "kaliteli su ihtiyacı" olduğunu belirtmesi üzerine konuşan Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, Ören ovasındaki tarım faaliyetlerinde kullanılacak kaliteli suyun temini için muhtarlık olarak ilgili mercilere dosya sunduklarını ve girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Ören ovasının kaliteli suya kavuşturulması için çaba harcadıklarını kaydeden Keser, "Ören ovasının kaderi kaliteli suya bağlı. Ovada faaliyet gösteren onlarca çiftçimiz kaliteli su istiyor. Umarım girişimlerimizden bir sonuç alacağız." dedi.

Kaynak: İHA