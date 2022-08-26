Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi resmi hesabından çiftçilere yapılacak olan destek ödemleri ile bilgilendirme yaparak ödemelerin miktarı ile iligili bilgi verdi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak olan tarımsal destek ödemeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak çiftçileri sevindirecek haberi paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yapılacak olan destek ödemeleri hakkında bilgi veren Vahit Kirişçi "Hayırlı ve bereketli olsun" şeklinde duyurdu.

Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN MÜJDEYİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." şeklinde paylaşım yaparak müjdeyi verdi.

Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!

DESTEK ÖDEMELERİNİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yapılacak olan destek ile birlikte TMO Alım Prim Desteği 439 milyon 169 bin 491 lira, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği 278 milyon 528 bin 500 lira, Toprak Analizi Desteği 1 milyon 550 bin 240 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 31 milyon 847 bin 131 lira, Uzman Eller Proje Desteği 4 milyon 296 bin 478 lira, Yem Bitkileri Desteği 995 bin 551 lira ve Ek Girdi Desteği 304 bin 777 lira ödeme yapılacağı bilgisi verildi.

Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Boynuz kulağı geçti! Dolar, Euro'yu solladı! İşte, güncel döviz kuru fiyatları...
Boynuz kulağı geçti! Dolar, Euro'yu solladı! İşte, güncel döviz kuru fiyatları...
Altın fiyatlarını hiç böyle görmediniz! Vatandaş şaşkın, yatırımcılar neye uğradıklarını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarını hiç böyle görmediniz! Vatandaş şaşkın, yatırımcılar neye uğradıklarını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
Türkiye-Gürcistan sınırında dehşet veren olay! Gürcistan uyruklu şahıs cinnet geçirdi
Türkiye-Gürcistan sınırında dehşet veren olay! Gürcistan uyruklu şahıs cinnet geçirdi
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bir evin maliyetini paylaşarak açıkladı: "İşte yediğimiz kazığın resmi..."
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bir evin maliyetini paylaşarak açıkladı: "İşte yediğimiz kazığın resmi..."
"İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek?" Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!
"İmam hatiplilere iftira atana sahip çıkan CHP mi helallik isteyecek?" Adalet Bakanı Bozdağ'dan nokta atışı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!
13 yaşındaki fil, kalbi kırıldığı için hayatını kaybetti! O hayvanat bahçesi ölen Beco adlı fil için yas tutuyor!
13 yaşındaki fil, kalbi kırıldığı için hayatını kaybetti! O hayvanat bahçesi ölen Beco adlı fil için yas tutuyor!
Kısacık dakikalar ile ömrünüze ömür katın! Yürüyüşün insan sağlığı için kanıtlanmış faydaları!
Kısacık dakikalar ile ömrünüze ömür katın! Yürüyüşün insan sağlığı için kanıtlanmış faydaları!
Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! "Bundan kim, neden rahatsız olur?"
Bakan Varank'tan Gülşen kararına tepki gösterenlere tepki! "Bundan kim, neden rahatsız olur?"
Kılıçdaroğlu İmamhatip'lilere sapık diyen Gülşen'i savunmuştu! Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na tepkisi gecikmedi!
Kılıçdaroğlu İmamhatip'lilere sapık diyen Gülşen'i savunmuştu! Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na tepkisi gecikmedi!