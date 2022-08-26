Çiftçileri sevindirecek haber! Bakan vahit Kirişçi duyurdu! Deste ödemeleri için tarih verildi!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak olan tarımsal destek ödemeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak çiftçileri sevindirecek haberi paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yapılacak olan destek ödemeleri hakkında bilgi veren Vahit Kirişçi "Hayırlı ve bereketli olsun" şeklinde duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN MÜJDEYİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." şeklinde paylaşım yaparak müjdeyi verdi.

DESTEK ÖDEMELERİNİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yapılacak olan destek ile birlikte TMO Alım Prim Desteği 439 milyon 169 bin 491 lira, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği 278 milyon 528 bin 500 lira, Toprak Analizi Desteği 1 milyon 550 bin 240 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 31 milyon 847 bin 131 lira, Uzman Eller Proje Desteği 4 milyon 296 bin 478 lira, Yem Bitkileri Desteği 995 bin 551 lira ve Ek Girdi Desteği 304 bin 777 lira ödeme yapılacağı bilgisi verildi.