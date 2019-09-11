Çiftçilerin hasat öncesi "domuz" nöbeti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ürünlerini domuz sürülerinden korumak için çeşitli yollar deneyen çiftçiler, başarılı olamayınca tüfekle sabaha kadar nöbet tutmaya başladı.

Malkara ilçesinde yaşayan üreticiler, mahsullerini tarlalarına dadanan yaban domuzlarından korumak için farklı yöntemler deniyor.

Domuz sürülerini arazilerinden uzak tutmak için ses bombası ve korkulukla aldıkları önlemler işe yaramayınca çiftçiler, son çare olarak tüfekle gece nöbet tutarak ürünlerini koruyor.

Çiftçilerden Nihat Yula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sayısı her geçen yıl artan yaban domuzlarının ürünlere ciddi zarar verdiğini söyledi.

Domuzların tarlalara gece sürüler halinde geldiğini ve sürüde en az 20 hayvanın bulunduğunu belirten Yula, "Domuzlar çok sessiz ve sakin hareket ediyor. Ağaçların gölgesinden yararlanarak tarlaya giriyor, mısırları yiyor. Girdiği zaman, bir, iki, üç tane demiyor, ne bulduysa başlıyor kırmaya. Büyük tahribat yapıyor. Eğer bir de yağmurlu havada sürü girerse bu mevsimde yapacağımız silajın yarısını götürüyor." diye konuştu.

Çiftçi Şuayip Engin de ürünlerini korumak için domuz peşinde koştuklarını anlattı.

Sürü halinde gelen hayvanların bir gecede 20 dönüm ekili alana zarar verebildiğini vurgulayan Engin, "Yediği mısırın 3-4 katı zarar veriyor. Ürünleri kırıp bırakıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, sabaha kadar nöbet tutarak mısırları korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA