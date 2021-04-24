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Çiftçilerin tohum sevinci! Çeltik tohumu dağıtıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe olarak verilen çeltik tohumları çiftçilere dağıtıldı.

Çiftçilerin tohum sevinci! Çeltik tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftçilere yüzde 75'e kadar çeltik tohumu dağıtımı yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çeltikte damla sulama sistemlerinin kullanılmasıyla su ve enerji tüketimini azaltarak, bölgedeki su ve toprak kaynaklarının korunması amacıyla hazırlanan proje kapsamında yüzde 75'i hibe olarak verilen çeltik tohumlarını çiftçilere teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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