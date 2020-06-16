Çiftçinin sorunlarına mobil çözüm

Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla Çiftçi Bilgi Sistemini hayata geçirdi. Üretici, 7 gün 24 saat aktif olacak mobil sistemle uzmanlara ulaşarak sorunlarına anında çözüm bulabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Çiftçi Bilgi Sistemiyle 7 gün 24 saat üreticinin yanında oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sürdürülebilir tarımsal üretim ve üreticinin rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gıda güvenliği, Milli Güvenlik Meselesidir" bakışıyla tarımı stratejik bir sektör olarak ele aldıklarını söyleyerek, Konya'da çiftçinin kalkınması ve sorunlarının çözümü için projeler ürettiklerini dile getirdi. Başkan Altay, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak Konya tarım ve hayvancılığının bir bütün olarak kalkınması, ilerlemesi ve üretim kapasitesinin artırılması için ilgili kurum, kuruluş ve çiftçilerle ortak çalıştıklarını kaydederek, yeni kurulan Çiftçi Bilgi Sistemi'nin de bu amaca hizmet ettiğini vurguladı. Çiftçi Bilgi Sistemi aracılığıyla Konyalı üreticiler; arıcılık, bağcılık, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, güvenilir gıda, meyvecilik, sulama ve gübreleme, tarımsal destekler, tarla bitkileri ve sebzecilik konularında tarımsal eğitim taleplerini, hastalık ve zararlılarla ilgili sorunlarını 0 534 271 78 48 üzerinden 7 gün 24 saat whatsapp, SMS ve telefon aracılığıyla iletebiliyor. Üreticiler tarafından iletilen talepler, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın uzman ekipleri tarafından incelenerek, en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Kaynak: İHA