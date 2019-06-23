Çiftçinin umudu ’Pazaryeri boncuğu’

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulye, Pazaryerili çiftçilerin umudu oldu.

2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana "Pazaryeri boncuğu" olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor. Pazaryeri'nde yaklaşık bin 700 dekar alanda üretilen fasulye, parlak görünüşü, kılçıksız oluşu dolayısıyla tercih ediliyor. Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde çiftçilik yapan İsmail Oruç, mayıs ayı sonlarında ektikleri boncuk fasulyesini iplik atma işlemine başladıklarını belirterek, "Havalar bu sene güzel giderse bakımını iyi yaparsak inşallah güzel ürünler alırız" diyerek, yaklaşık 5-10 dönüm fasulye ektiğini belirtti. Oruç, "Ektiğimiz fasulyenin çapalamasını yaptık, ipini çektik, gerekli bakımları yaptığımızda 15 Ağustos'tan sonra inşallah güzel ürün alacağız" dedi.

Geçen sene Pazaryeri Boncuğu fasulyesinin üreticilere güzel para kazandırdığını kaydeden İsmail Oruç, "Geçen yıl ürünlerimizin kilosunu 5 liraya toptan verdik bu sene fiyat belli değil inşallah ürünlerimiz bu yıl bizlere daha çok kazandırır" ifadelerini kullandı.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 250 çiftçinin Pazaryeri Boncuğu fasulyesini ektiğini belirterek, "Geçen yıl çiftçilerimiz Pazaryeri Boncuğu fasulyemizden güzel paralar kazandı. Bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle çiftçilerimiz bu yılki hasattan daha çok umutlu, daha çok verim bekliyor. Bizler tarımsal kalkınma kooperatifi ve sulama birliği kooperatifi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Onların mahsullerinin düzenli sulama işlerinin aksamadan yapmaları için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA