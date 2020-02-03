Çiftçiye pancar ekimi çağrısı

Manyas'ta pancar üreticileriyle bir araya gelen Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik çiftçileri pancar ekmeye davet etti. Müdür Çelik çiftçilere pancarda 12 polar garantisi verdiklerini açıkladı.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Çelik, Manyaslı çiftçileri pancar ekmeye davet etti. Pancar çiftçisine müjdeler veren Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, "Susurluk Şeker Fabrikalarında pancar bedellerinin ton başına ödemede yüzde 12 polar fiyat garantisini veriyoruz. Yani 12 polar altındaki tüm değerler yüzde 12 olarak kabul edilecek" dedi. Sektörün röntgenini çektiklerini ve tedaviye başladıklarını vurgulayan Çelik "Artık küspe bedellerini de üreticinin kendisine ödeyeceğiz. Küspe kartını kaldırdık, artık tüccara kart satışı olmayacak. Çiftçi bizzat nüfus kağıdıyla fabrikadan küspesini teslim alacak, küspe işi ticarete dökülmeyecek, çiftçi küspe hakkını kullanmayacaksa fabrikaya dilekçe ile başvuracak ve küspe bedelini fabrika ödeyecek. Küspe bedellerinin yarısını Mayıs'ta yarısını da Kurban Bayramından önce ödeyeceğiz" dedi. Susurluk Şeker Fabrikasının temelinin 1953-55 yılları arasında Celal Bayar ve Adnan Menderes tarafından atıldığını anımsatan Çelik "Ülke ve bölge ekonomisine yılda yaklaşık 300 milyon TL katkısı bulunan Susurluk Şeker Fabrikasını yaşatmak hepimizin görevidir. Bunu bölgedeki pancar ekim alanlarını arttırarak sağlayabiliriz" ifadesini kullandı.

Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdal Ok, Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş ve pancar üreticileri katıldı.

Kaynak: İHA