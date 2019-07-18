Çifte cinayette kanlı gömlek incelenecek

BURSA'da, GSM bayisinde çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı ile ağabeyi Abdullah Yenikapı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü, Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Nedim Vural Bayar, olay yerinde keşif yapılmasını ve olay sırasında üzerinde bulunan kanlı gömleğin incelemesini istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

Olay, geçen yıl Haziran ayında, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Bir GSM bayisinde eski ortaklar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında tabanca çeken Nedim Vural Bayar(40), Murat Yenikapı(43) ile kardeşi Abdullah Yenikapı(53) ve oğlu Abdurrahman Yenikapı'yı(22) vurdu. Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Abdurrahman Yenikapı ile birlikte kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Yenikapı ise 10 gün sonra yaşama veda etti.

Olayın ardından gözaltına alınan Nedim Vural Bayar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Nedim Vural Bayar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları ile olaydan yaralı kurtulan Abdurrahman Yenikapı katıldı. Duruşmada tutuklu sanık Bayar, daha önce yaptığı "Olay günü, iş yerini kapatacağımı yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya söyledim. Abdurrahman da hemen cep telefonuyla babasını ve amcasını arayıp, söyledi. Dışarıya baktığımda, hızlı bir şekilde işyerine doğru geldiklerini gördüm. Hemen alt kata inip, silahımın ağzına mermi verdim. Yeniden üst kata çıktım. Abdullah ile Murat, beni dışarıya çıkarmak istedi. Alt kata inmeyi teklif ettim. Yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya da bizimle gelmesini söyledim. Birlikte alt kata inerken, merdivende Abdullah gülerek, "Şerefsiz, seninle mi uğraşacağız" dedi. Bunun üzerine elimdeki silahı çıkarıp, duvara ateş ettim. Murat'ın ayağına doğru ateş ettim. Murat üzerime çullanıp, beni yere düşürdü. Abdullah kulağımı, Murat da kolumu ısırdı. Onlar beni bıraksın diyerek, canımı kurtarmak için şarjörümdeki 13 mermiyi boşalttım. Onları vurduktan sonra işyerimin önündeki tabureye oturup polisi bekledim" savunmasını tekrarladı.

KANLI GÖMLEĞİN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Sanık Nedim Vural Bayar, "Olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ayrıca olay sırasındaki kanlı gömleğimin incelenmesini talep ediyorum" dedi.

TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun geldiğini ve HTS kayıtları ile kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından analiz rapor hazırlandığını açıkladı. Bilirkişi raporunun incelenmesi için sanık ve müşteki avukatları süre talep etti.

Mahkeme heyeti, suçsuz olduğunu öne sürüp, tahliyesini isteyen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, keşif ve kanlı gömleğin incelenmesi talebini kabul etti.

Duruşma ertelendi.

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DHA