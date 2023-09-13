Çifteler ve Günyüzü ilçelerine ziyaret

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Ozkurt, Çifteler ve Günyüzü ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde ve değerlendirmelerde bulundular.

İhlas Haber Ajansı
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Çifteler ve Günyüzü ilçelerine ziyaret

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Ozkurt, Çifteler ve Günyüzü ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde ve değerlendirmelerde bulundular.

Öncelikle Çifteler Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Uğur Bilge, Başhekim Uzm. Dr. Yahya Kemal Balibaşa ve Hastane Müdürü Gürdal Kandır ile görüşerek bilgiler aldı. Hastane başhekimleriyle ve müdürleriyle görüşen Bilge, daha sora hastanedeki acil servisi ve poliklinikleri ziyaret ederek karşılaşmış olduğu hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek hastaların istek ve taleplerini alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Çifteler Devlet Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelleriyle bir araya gelen Bilge, talep ve önerilerini öğrenip, istişarede bulundu.

Prof. Dr. Uğur Bilge ve Dr. Erdinç Ozkurt, çeşitli programlara katılmak üzere Günyüzü İlçesini ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy'un ziyaretlerine katıldıktan sonra Günyüzü ilçesinde bulunan sağlık kuruluşlarını ve Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti. Hastane Başhekimi Dr.Uğurcan Canbay ve Hastane Müdürü Mehmet Ali Doğrugöl ile görüşerek bilgiler alan Bilge, hastane acil servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Prof. Dr. Uğur Bilge ve Dr. Erdinç Ozkurt, Belediye Başkanı Menderes Durgut'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Çifteler ve Günyüzü ilçelerine ziyaret

Çifteler ve Günyüzü ilçelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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