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  3. Çiftlik Bank davasında gelişme: ‘Tosuncuk’ 4 sayfalık ifade verdi!

Çiftlik Bank davasında gelişme: ‘Tosuncuk’ 4 sayfalık ifade verdi!

Çiftlik Bank davasının baş sorumlusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakim karşısına çıktı. İlk kez mağdurlarla yüz yüze gelen Aydın, 4 sayfalık yazılı savunmada bulundu. Aydın, ayrıca Çiftlik Bank yönetiminde her kesimden insanın bulunduğunu belirtti.

Çiftlik Bank davasında gelişme: ‘Tosuncuk’ 4 sayfalık ifade verdi!

Çiftlik Bank davasında 4 sayfalık yazılı savunması mahkemeye sunan baş sorumlu Mehmet Aydın şirket yönetiminde her kesimden insan olduğunu belirtirken; içlerinde milletvekilleri, hakimler, savcılar, polisler, doktorlar, yüksek lisans ve lisans sahipleri bulunduğunu söyledi.

Ağzından çıkacak her kelimeyi doğrulayacak insanların olduğunu söyleyen Aydın, mağdurların hiçbirine de garanti vermediğini ekledi.

Yaptığı tüm işlemlerin yasalara uygun bir şekilde olduğunu söyleyen Aydın, usulsüzlük yapıldıysa kendisinden sonraki kişilerin yapabileceğini kendisinin gayet yasal işlemler yaptığını savundu.

Çiftlik Bank davasında gelişme: ‘Tosuncuk’ 4 sayfalık ifade verdi!

"ANA PARALARI GERİ ÖDEYEBİLİRİM"

Mal varlıklarına koyulan yasağın kalkması durumunda mağdur olan kişilerin ana paralarını geri ödeyebileceğini belirten Mehmet Aydın, “Zaten biz kimseye kar için garanti vermedik. 130 binden fazla üye olmasına rağmen sadece 4 bin üye parasını alamamıştır. Eğer fırsat verilirse onların da parasını el koyulan mal varlıklarımla ödemek isterim” dedi.

Çiftlik Bank davasında gelişme: ‘Tosuncuk’ 4 sayfalık ifade verdi!

"HER ZAMAN AÇIK VE ŞEFFAF OLDUM"

Kimseye vaatte bulunmadığını, her zaman açık ve şeffaf olduğunu belirten Aydın, “Yurtdışına çıkmaktaki amacım orada da Çiftlik Bank kurarak ülkeme faydalı olmaktı. Uruguay’daki mal varlıklarıma el koyulunca yurtdışındaki mal varlıklarıyla üyelerime ödeme yapacağım sözümü tutamadım” dedi.

Mehmet Aydın savunmasından sonra, el koyulan mal varlıklarının iadesini  ve beraatini talep etti.

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