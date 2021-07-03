Türkiye'nin konuştuğu Çiftlik Bank skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk makamlarına teslim olacağını açıkladı. Bunun üzerine son durumu merak edenler de Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Teslim oldu mu? şeklinde aramalarda bulunuyor.

ÇİFTLİK BANK TOSUNCUK MEHMET AYDIN TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Çiftlik Bank vurgunu 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamasına göre 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 22.30'da Türkiye'de olacak.

ÇİFTLİK BANK TOSUNCUK MEHMET AYDIN TESLİM OLDU MU?

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim oldu.