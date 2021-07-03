Müge Anlı duyurdu: 3 yıldır çözülemeyen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde önemli gelişme: Büşra Büyükşen'e hipnoz yapılacak!Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi ile pişti oldu! Bak sen şu tesadüfe!Fırıncılar Odası istedi, zam onaylandı! İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte ekmeğin fiyatı...SON DAKİKA! Tosuncuk'un geliş saati belli oldu: Mehmet Aydın saat 22.30'da Türkiye'de olacak!Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Teslim oldu mu?SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı duyurdu: Haziran ayında 92 terörist etkisiz hale getirildi!Burcu Biricik fit vücuduyla tatildeki turistlere taş çıkardı!Telafi eğitimleri pazartesi günü başlıyor! Bakan Selçuk detayları paylaştı: İşte gönüllülük esasına dayalı telafi eğitiminin detaylarıResmi açıklama geldi ,sosyal medya ayağa kalktı! Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Teslim oldu mu?

Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Teslim oldu mu?

Türkiye'de binlerce kişiyi kurduğu Çiftlik Bank üzerinden dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın çektiği video ile teslim olacağını açıkladı. Peki Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tosuncuk teslim oldu mu?

Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Teslim oldu mu?

Türkiye'nin konuştuğu Çiftlik Bank skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk makamlarına teslim olacağını açıkladı. Bunun üzerine son durumu merak edenler de Çiftlik Bank Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye ne zaman gelecek? Teslim oldu mu?  şeklinde aramalarda bulunuyor.

Tosuncuk Mehmet Aydın yakalandı mı, tutuklandı mı? Tosuncuk, Türkiye'ye getirildi mi, yargılanacak mı?

ÇİFTLİK BANK TOSUNCUK MEHMET AYDIN TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Çiftlik Bank vurgunu 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamasına göre 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 22.30'da Türkiye'de olacak. 

Tosuncuk Mehmet Aydın yakalandı mı, tutuklandı mı? Tosuncuk, Türkiye'ye getirildi mi, yargılanacak mı?

ÇİFTLİK BANK TOSUNCUK MEHMET AYDIN TESLİM OLDU MU?

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 1 Temmuz Perşembe günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT