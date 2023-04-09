Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi!

Yüzlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Osman Naim Kaya Uruguay tarafından Türkiye'ye iade edildi. Kara kutu Osman Naim Kaya, havalimanındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın önemli işlerini yürüten ve birçok bilgiye sahip Osman Naim Kaya Uruguay tarafından Türkiye'ye teslim edildi. THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirilen Kaya, polis ekiplerince uçaktan alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülen Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi!

URUGUAY'DA EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya Uruguay mahkemesi 4,5 yıl ev hapsi vermişti. Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi kabul edilmişti.

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirilmişti.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi!

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