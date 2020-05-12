Çiftlik evinde parti düzenleyen polislerin görev yerleri değişti!
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine rağmen yasak olduğu halde kiraladıkları çiftlikte parti düzenleyen emniyet müdür yardımcısı F.E. ve komiser Z.Y.'nin görev yerleri değiştirildi.
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