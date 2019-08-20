Çiftlik evinde sözde dergah kurup dolandırıcılık yapan kadın aranıyor

ESKİŞEHİR'de, sözde dergah adıyla kurulan çiftlik evinde, "Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda" diyerek, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürüp, dolandıran firari Sibel G.'nin (49) avukat oğlu Sadık G.'nin (24) de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Firari Sibel G.'yi arama çalışmaları devam ederken, şüphelinin kendisine gelenlere "Kanım şifalı" diyerek içirdiği ya da kanlı suyla duş aldırdığı ortaya çıktı.

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide sözde dergah kurulan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel G.'nin insanları dolandırdığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Sibel G. adreste bulunamazken, firar eden Sibel G.'nin avukat oğlu Sadık G. ve Serkan D.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık G. ve Serkan D. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firar eden Sibel G. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

'KANIM ŞİFALI" DİYEREK İÇİRMİŞ

Jandarma Komutanlığı'na şüpheliler hakkında şikayette bulunanlardan C.G. firari şüpheli Sibel G.'nin genellikle evlenemeyen, çocuğu olmayan ve üzerinde büyü olduğunu iddia ettiği kişileri dolandırarak paralarını aldığını söyledi. Kanının şifalı olduğunu söyleyerek de gelenlere içirdiğini anlatan C.G., "Kendisi bana "Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda" demişti. Bir hastanın tedavi ücreti 4- 5 bin TL arasında değişirdi. Ayrıca kurban parası istiyordu. Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu. Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi. Kanının şifa olduğunu söylüyordu. Bir dönem Sibel'i FETÖ'den şikayet etmişlerdi. Elindeki 40 bin TL'yi ve kanları yanında çalışan Hacer'in evine gönderdi. Bu dönemde evinde bulunan FETÖ'ye ait kitap ve CD'leri de yaktı."

'BENİ İFLAS ETTİRDİ'

Şikayette bulunanlardan G.G. de bir süre sonra Sibel G.'nin sözünden çıkamaz hale gelerek iflas ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sibel G., çevresindeki erkeklere aynı şekilde yapılmış olan yüzük ve kolyelerden veriyordu. Bu erkeklere "komutan" unvanını vermiş. Rütbe olarak en üstte olan komutanı ise oğlu Sadık Hamza G. olarak belirlemiş. Sibel G., dini inançlarımı suistimal ederek beni tesiri altına aldı. Sözünden çıkamaz hale geldim. Etkisi altına aldığı insanları iflasa sürüklüyor. Beni de iflas ettirdi. Tüm paramızı onun "kutsal" dediği yolda harcamamızı istiyordu. Ben güvenimden dolayı 2016'da vekalet verdim. Bütün mal varlığımıza ipotek koyarak sattılar."

'KURBAN PARASI İSTEYİP, ESTETİK OLMUŞ'

Jandarmaya ifade veren S.D. ise kendisini tedavi etme karşılığında 2 bin 700 TL para ödediğini belirterek, "Beni tedavi etmek için toplamda 2 bin 700 TL'mi aldı. Bir mührü vardı. O mührü hastaların vücudunda gezdirerek sözde tedavi yapıyormuş. Sürekli kurban parası isterdi. Fakat o kurban paralarıyla kurban kesmek yerine estetik ameliyatlar oluyordu. Estetik ameliyatlarını Hz. Hüseyin'e benzemek için yapıyormuş. Lüks bir yaşamı vardı. Yanındakilere kod adı veriyordu. Yanındakiler sürekli Sibel G.'yi övüyordu. Sibel'in devlet sorunlarını dahi kanıyla karışım yaparak oluşturduğu suyu Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların kapısının önüne dökerek çözdüğünü söylüyorlardı. Hatta, sözde, 15 Temmuz darbe girişimini devletin rahatça bertaraf ettirmesini sağlamış. Oluşturdukları düzene "sistem" diyorlardı. Yanında çalışanlardan kazandıklarının yüzde 10'unu sisteme aktarmasını istiyordu" dedi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, firar eden Sibel G.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA