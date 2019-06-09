Çiftlik evine giren yılanı itfaiye çıkardı
İSTANBUL (AA) - Silivri'de çiftlik evine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Çanta Mahallesinde çiftlik evine giren yılanı gören ev sahibi Bahadır...
İSTANBUL (AA) - Silivri'de çiftlik evine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Çanta Mahallesinde çiftlik evine giren yılanı gören ev sahibi Bahadır Işıklı itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 3 metrelik yılanı evden çıkardı. Yılan doğaya salındı.
Kaynak: AA
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