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Çiftlik evini kumarhaneye çevirdiler! İzmir’de jandarmadan kumar baskını, 62 kişiye binlerce lira ceza kesildi

İzmir'de jandarma ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen kumar baskınında, aralarında kadınlarında olduğu ve suçüstü yakalanan 62 kişiye 109 bin 306 lira ceza kesilirken, 2 kişi hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Çiftlik evini kumarhaneye çevirdiler! İzmir’de jandarmadan kumar baskını, 62 kişiye binlerce lira ceza kesildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 Tim ve Seyrek Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 Asayiş Timi ile 1 Trafik Timinin yanı sıra 18. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede bulunan bir çiftlikte kumar oynatıldığına yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. Günerli Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerindeki adrese intikal eden ekipler tarafından yapılan aramalarda; kumar oynamak için kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, aralarında kadınlarında olduğu 62 kişiye kumar oynamaktan ve emre aykırı davranmaktan dolayı toplamda 109 bin 306 lira idari yaptım uygulandı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca çıkan İ.D., isimli şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. Öte yandan, 2 kişiye kumar oynamak için yer temin etmekten haklarında adli işlem başlatılırken, baskında fenalık geçiren bazı vatandaşların olay yerinde bulunan ambulansa alınarak tedavi edildiği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çiftlik evini kumarhaneye çevirdiler! İzmir’de jandarmadan kumar baskını, 62 kişiye binlerce lira ceza kesildi

Çiftlik evini kumarhaneye çevirdiler! İzmir’de jandarmadan kumar baskını, 62 kişiye binlerce lira ceza kesildi

Çiftlik evini kumarhaneye çevirdiler! İzmir’de jandarmadan kumar baskını, 62 kişiye binlerce lira ceza kesildi

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