Çiftlik için anket başladı

Samsun'da 2014 yılında trafiğe kapatılarak "cadde AVM'ye dönüştürülen İstiklal Caddesi'nin (Çiftlik Caddesi) yeniden trafiğe açılması talebiyle ilgili anket çalışması başlatıldı. Anket çalışmasına bizzat katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çiftlik Samsun'un marka caddelerinden biri. Anket sonucuna göre düzenleme yapacağız" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılıp açılmayacağını belirleyecek anket çalışması Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla başladı. Çiftlik Caddesi'nde vatandaşlarla buluşarak yapılacak çalışmanın duyurusunu yapan Başkan Demir, anket neticesinde ağırlık kazanan tarafa göre Çiftlik Caddesi'nin durumunun belli olacağını dile getirdi.

Yapılacak anket çalışmasıyla ilgili bilgi veren Başkan Demir, "Esnaflar, mülk sahipleri, kiracılar, çalışanlar ve bina sakinleri ile anket çalışması yapacağız. Doğru olduğunu düşündüğümüz anket yolunu seçtik. Seçim kampanyamızda da ifade etmiştik. Çalışmalarımızda halkın onayını alacağız diye. Bununla ilgili ilk anket çalışmamızı da buradan başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Attığımız her adımın, yaptığımız her hizmetin gelecek vizyonu olması halkımız tarafından kabul görmesi bizim için çok önemli" diyen Başkan Demir, ileride Subaşı'ndaki yapı ve Anakent İş Merkezi hakkında da bu tür bir çalıma yürütülebileceğini söyledi. Çiftlik Caddesi'nin geçmişte trafiğe kapatılmasından sonra cadde ve çevresinde ticarette ciddi bir kan kaybı yaşandığını açıklayan Başkan Demir, trafiğe açılıp açılmaması noktasında caddeye bakan esnafların ve üst katlarda oturan büro sahibi ve oturanların kanaatini almanın en doğru yol olacağına kanaat getirdiklerini dile getirdi.

"Samsun Çiftlik'siz anılamaz"

Demir, "O günkü şartlarda yapılması gereken bir çalışma olarak görülmüş ve yapılmıştır. Kabul de görmüştür aslında. Yayalar tarafından çok rahat bir kullanıma sahip. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla Çiftlik Caddemiz ve arka planındaki sokaklar ticari anlamda çok ciddi bir doku kaybına uğradı. Dolayısıyla Samsun Çiftlik'siz anılamaz. Çiftlik Samsun'un en önemli marka caddelerinden bir tanesidir. Buradaki anketten çıkacak neticeye göre uygulamamızı yapacağız" şeklinde konuştu.

"Ciddi bir maliyeti olmayacak"

Anket sonucunda trafiğe açılması yönünde bir irade çıkarsa yapılacak çalışmaları anlatan Demir, "Şu anda alt yapı noktasında bir problem yok. Mevcut yolu böyle olduğu gibi trafiğe açmak söz konusu olmaz. Bununla ilgili arkadaşlarımız anket neticesinden sonra çalışacağız. Muhtemelen sadece üst kaplamayı alıp çok kaldırımı yüksek olmayan bir şekilde onun üzerinde çalışacağız. Alt yapıda herhangi bir değişikliğe gerek yok. Geçmişte mükemmel bir şekilde alt yapısı yapılmış. Onlar aynen kalacak. Yani ciddi bir maliyeti olmayacak" diye konuştu.

Tekrar trafiğe kapatılabilir

Yapılacak düzenlemelerin tekrar trafiğe kapatılabilecek şekilde hazırlanacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Anket neticesinde trafiğe açılması ağırlık kazanırsa biz tekrar Çiftlik'in bu alt ve üst dokularda otopark ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. Otoparkların tamamlanmasından sonra tekrar trafiğe kapatılması imkanı doğabilir. Yani otoparkları yaptığımızda araç girişi çiftlikten değil de arka sokaklardan park yerlerini yapabilirsek o günkü şartlarda onu yeniden görüp ileride tekrar trafiğe kapatılabilecek şekilde bir düzenleme yapacağız. Ciddi bir maliyet getirmeyecek. Burada yayaların güvenliğini sağlayacak şekilde güzel bir yapımla birlikte açacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftlik Caddesi'nde anket çalışmasının başlatıldığının duyurulduğu açıklamaya, Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve meclis üyeleri de katılarak destek verdi.

Kaynak: İHA