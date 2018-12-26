Çiftlik ilçesinde okullara kar tatili
Niğde'nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
Niğde'nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.