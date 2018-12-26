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Çiftlik ilçesinde okullara kar tatili

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Çiftlik ilçesinde okullara kar tatili

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Çiftlik Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı nedeni ile bütün okulların 26.12.2018 tarihinde 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

Kaynak: İHA


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