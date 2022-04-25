Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) görev tanımı nedir, Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) ne iş yapar, Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) Tanımı;

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Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) Maaşları

Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6130.05

Meslek Adı :

Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hayvan, fide, sebze ve meyve, tarla ürünleri yetiştirme ve üretme faaliyetlerinde çalışan işçilerin çalışmalarını kontrol ve nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma programı hakkında idareci veya çiftlik sahibine bilgi vermek,

b) Hayvanların beslenmesi ve bakımı, fidelerin dikimi, sebze ve meyvelerin ilaçlanması ve sulanması, tarlanın sürülmesi ve hasadı, kullanılan makine ve teçhizat ile çiftlik binalarının tamir ve bakımını sağlayan çeşitli çiftlik işlerinde görevli işçilere nezaret etmek, üretim ve ilgili diğer kayıtları tutmak, işçi temin etmek ve işçiyi işten çıkartmak,

c) Hayvan yetiştiriciliği, fidecilik, sebze ve meyve, tarla ürünleri yetiştirme ve üretme gibi çiftlik işleriyle ilgili belli bir dalda uzmanlaşabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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