’Çiftlik’ oyununun Karadeniz versiyonunu yaptılar

SAMSUN – Samsunlu iki kardeş, yabancı şirketler tarafından yapılan ve içerisinde yabancılara ait kültürel figürlerin kullanıldığı oyunların yan etkilerinden çocukları kurtarmak için "çiftlik" oyununun Karadeniz yöresine ait versiyonunu...

İhlas Haber Ajansı
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’Çiftlik’ oyununun Karadeniz versiyonunu yaptılar

SAMSUN (İHA) – Samsunlu iki kardeş, yabancı şirketler tarafından yapılan ve içerisinde yabancılara ait kültürel figürlerin kullanıldığı oyunların yan etkilerinden çocukları kurtarmak için "çiftlik" oyununun Karadeniz yöresine ait versiyonunu yaptı.

Dünyada her yaş grubundan oyuncuya hitap eden çiftlik oyunları genelde o oyunu yapan ülkenin kültürel, dini ve yerel figürlerine yer veriyor. Durum böyle olunca da oyunu oynayan çocuklar kendi kültürlerinden önce yabancılara ait kültürleri ve değerleri öğreniyor. Samsun'da iki kardeş, çocukların avokado, mango, papaya ve ananas yetiştirmeyi öğrenmesi yerine mısır, fındık, çay ve kivi gibi ürünlerini öğrenmeleri, domuz yetiştiriciliği yerine helal çiftlik hayvanları yetiştiriciliğini öğrenmeleri için bir oyun geliştirdi. Ücretsiz olarak indirilen ve internetsiz olarak da oynanabilen "Karadeniz Çiftliğim" adlı telefon oyununda konuşmalar Doğu Karadeniz şivesiyle, insan figürleri Karadeniz insanının yöresel kıyafetleriyle, evler yayla evleri şeklinde, yetiştirilen ürünler de Türkiye'de yetiştirilen ürünlerden oluşuyor.

"Çocuklar yerli ve milli değerlere önem veren oyunlar oynasın istiyoruz"

Yerli ve milli bir oyun yaptıklarını ifade eden Kanan Demirci, "Son yıllarda her konuda yerlileşme ve millileşme adına bir çalışma yürütülüyor. Çocukların oynadığı oyunları incelediğimde yerli ve milli olmayan figürlerle karşılaştım. Ayrıca dinimize de uygun olmayan figürler kullanılıyor. Örneğin bazı oyunlarda domuz figürü kullanılıyor. Ben de yöremize uygun bir oyun yapma gereği duydum. 1 yıldır oyunun temel hazırlık ve yapımıyla uğraştık. 3 aydır da Android telefonlarda indirilip oynanabiliyor. Şu anda oyunca 50 seviye var. Ayrıca oyunumuz online oynanan bir oyun değil. Mobil veri kapatılarak da oyun oynanabiliyor. Karadeniz yöresine has fındık, ceviz, mısır, çay, hamsi yetiştirip, mahsul toplayabildiğiniz bir oyun yaptık. Oyunda aynı zamanda figürler de Karadeniz yöresine ait kıyafetler giyip, yöresel şiveyle konuşuyor. Samsun'da oldukça ilgi gören taklacı güvercin de oyunda beslenebiliyor. Ayrıca Rize Pazar yöresindeki atmacalar da beslenebiliyor. Hamsi tezgahında da hamsi satıp, Vakfıkebir ekmeği üretebiliyorsunuz" dedi.

"Çocuklar avokado yerine fındık yetiştirecek, domuz yerine keçi, koyun besleyecek"

Milli duyguların yanı sıra manevi duygulara da önem verdiklerini dile getiren Demirci, "Oyunda herhangi bir ücret talep edilmiyor. Herhangi bir ücret alma ve verme durumu söz konusu değil. İnternet paketi olmayan bir kişi bile oynayabiliyor. Oyunda ne bir para girişi ne de çıkışı söz konusu. Kredi kartı bilgisi de kesinlikle istenmiyor. Güvenlik açısından oyunda kullanıcı adı ve şifresi de istenmiyor. Amacımız, çocuklarımızı yabancı oyunların zararlı etkilerinden kurtarıp, yerli ve milli değerlerle donatılmış oyunları oynamaya teşvik etmek. Bunu yaparken de Karadeniz yöresi hakkında bilgi vermek. Karadeniz'de yaşayıp da fındığın ağaçta yetiştiğini bilmeyen çocuklarımız var. İstiyoruz ki çocuklarımız yabancı ülkelerde yetişen avokado gibi ürünleri değil de kendi memleketlerinde yetişen fındık, çay, mısır gibi ürünleri öğrensin" diye konuştu.

’Çiftlik’ oyununun Karadeniz versiyonunu yaptılar

’Çiftlik’ oyununun Karadeniz versiyonunu yaptılar

’Çiftlik’ oyununun Karadeniz versiyonunu yaptılar

’Çiftlik’ oyununun Karadeniz versiyonunu yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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