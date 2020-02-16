Çiftlikköy'de kamyonet yolcu minibüsüne çarptı: 6 yaralı
YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Kadir Özdemir yönetimindeki 16 LSB 73 plakalı kamyonet, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Osman Çampınar'ın kullandığı 77 AF 143 plakalı minibüse...
YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kadir Özdemir yönetimindeki 16 LSB 73 plakalı kamyonet, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Osman Çampınar'ın kullandığı 77 AF 143 plakalı minibüse yol kenarına yanaştığı sırada çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek devrilen minibüsteki 5 kişi ile kamyonette bulunan bir yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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