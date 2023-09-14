Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu

2023-24 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi'nde Play-Off hedefiyle kadrosunu oluşturan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, U-21 Milli Takım Smaçörü Mehtap Öztunalı'nın ardından bir diğer genç ismi daha kadrosuna kattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu

2023-24 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi'nde Play-Off hedefiyle kadrosunu oluşturan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, U-21 Milli Takım Smaçörü Mehtap Öztunalı'nın ardından bir diğer genç ismi daha kadrosuna kattı.

Öztunalı ve 17 yaşındaki smaçör Livanur Kılıç'la sözleşme imzalayan Kırmızı-siyahlılar, transfere de noktayı koymuş oldu. 2006 doğumlu genç sporcu Livanur Kılıç, Kuzeyboru II ve Seyhan Belediyespor'un ardından Çiftlikköy Belediyespor'a transfer olarak imzayı attı.

Yeni sezon için gerekli noktalara transfer takviyelerini tamamladıklarını dile getiren Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, "Bu sezon için transferi bitirdik. Aksi bir durum gerçekleşmezse sezon boyunca forma giyecek olan oyuncularımızı belirlemiş olduk. Transfer çalışmalarımızda bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Kulüp Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar'a teşekkür ediyorum. İlk hedefimiz, ligde üst sıralarda yer almak ve Play-Off biletini almak. Ardından da inşallah şampiyonluk kupasına ulaşacağız" diye konuştu.

Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu

Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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