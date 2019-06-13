Çığ altında kalan dağcı için 7 ay sonra yeniden arama çalışması
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki zirve tırmanışında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarına,...
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki zirve tırmanışında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarına, yaklaşık 7 ay sonra tekrar başlandı.
Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde, 2 Aralık 2018'de, tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. İşcan, 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Karakoç'a ulaşılamadı. Hava şartları kötüleşince arama- kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve çığ riski bulunması nedeniyle 7 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ara verilmişti. Çevre illerden de gelen 23 kişilik AFAD ekibi, dün arama çalışmalarına yeniden başladı.
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DHA
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