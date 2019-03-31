İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı

Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.

Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.

Van- Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışması sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan greyder operatörü Erol Karaalp için mesai arkadaşları ve vatandaşlar çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Karaalp, iş makinesinin camları kırılarak çığ altından çıkarıldı. Karaalp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.