Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele sırasında düşen çığın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.

Van- Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışması sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan greyder operatörü Erol Karaalp için mesai arkadaşları ve vatandaşlar çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Karaalp, iş makinesinin camları kırılarak çığ altından çıkarıldı. Karaalp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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DHA