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  3. Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi.

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)

KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi. Yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmasına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA



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