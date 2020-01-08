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  3. Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (6)

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (6)

Olayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de Pozantı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (6)

YARALI İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

Olayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de Pozantı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edildi. Olayın nasıl olduğuna dair soruları yanıtlamayan işçilerden Bekir Çalım, "Ben olay yerinde değilim" dedi. İşçiler, yakınlarıyla birlikte hastaneden ayrıldı.

Kaynak: DHA



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