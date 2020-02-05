Çığ altından çıkarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar yaşadıklarını anlattı!
Van'da meydana gelen ilk çığ felaketinin ardından ikinci çığ felaketi 33 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 50'den fazla kişinin altında kaldığı düşünülen ikinci çığ felaketinde karların altından çıkarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı.
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