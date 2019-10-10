Çiğ Börek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Çiğ Börek tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Çiğ Börek yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çiğ Börek nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte tarifi

Çiğ Börek (Orjinal) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

4. 5 su bardağı un

Tuz

Su

İç harcı için;

350 gr orta yağılı kıyma

yarım rendelenmiş soğan

Karabiber

Tuz ve su

Çiğ Börek (Orjinal) Tarifi Yapılışı

Hamurunun hazırlanışı;

Un, tuz ve sudan oluşan bir hamurdur (hamurun püf noktası sert bir hamur olmalı ) suyunu bu kıvama göre göz kararı ayarlayalım.

İç harcın hazırlanışı;Tek çekilmiş orta yağlı kıymanın içine yarım soğanı rendeleyelim.

İçerisine tuz, karabiber ekleyelim ve kıymamızı sulandıralım.

Hamurumuzu bezelere ayırıp açalım.

İçerisine kıymasını koyup katlayalım ve kenarlarından keselim. (kenarları daha iyi yapışsın diye kesiyoruz)

Kızgın yağda alt üst kızartalım ve afiyetle yiyelim.

Çiğ börek tarifi püf noktaları nelerdir?

Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmeli ve sert kıvamlı bir hamur elde etmelisiniz.

Kıymayı sulandırmazsanız böreğinizin içerisinde bir yerde toplanacaktır. Kıymanızın böreğinizin her yerine dağılması için kuru olmaması gerekmektedir.

Böreklerinizi kızgın yağda kızartacağınız için çok çabuk kızaracaktır. Bu yüzden ilk önce birini kızartayım o kızarırken diğerini hazırlayım dememelisiniz. Böreklerinizin hepsini hazırladıktan sonra kızartma işlemine geçmelisiniz.