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  3. Çığ faciasında kara gömülen araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Çığ faciasında kara gömülen araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi kendini gösterdi.

Çığ faciasında kara gömülen araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar, karların erimesiyle kendini gösterdi

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar, karların erimesiyle kendini gösterdi

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar, karların erimesiyle kendini gösterdi

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar, karların erimesiyle kendini gösterdi

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar, karların erimesiyle kendini gösterdi

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar, karların erimesiyle kendini gösterdi

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar, karların erimesiyle kendini gösterdi

Gündem Editörü

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