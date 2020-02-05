Çığ felaketinde şehit düşen astsubayın ailesine acı haber verildi 

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Emekli sigortacı Selahattin Karagöz ile eşi Havva Karagöz'ün 3 çocuğundan biri olan Fatih Karagöz'ün evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları başsağlığı için geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehidin babası Selahattin Karagöz'e ve ailesine taziyelerini sundu. Şehidin baba ocağında üzüntülerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Kaynak: DHA