Çiğ köfte "acılı" diye çalışanı darbetti, serbest bırakılınca sosyal medya ayaklandı

Afyonda yaşanan olayda siparişinin acı olduğunu öne sürerek çiğköfte çalışanını darp eden müşteri gözaltına alındı. Adının Gurur Şenel olduğu öğrenilen müşteri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çiğköftesinin acı olduğunu fark eden müşteri dükkan çalışanına çifköfteyi fırlattıktan sonra yanına giderek dakikalarca yumruk ve tekme ile saldırıyor.

Videonun sosyal medyaya yayılmasının ardından şahsın serbest bırakıldığını öğrenenler Twitter'da "#GururSenelTutuklansın" etiketi ile kampanya başlattı.

DURUMU İYİ

Olayın yaşandığı Çiğköfteci Kadir Usta isimli şirket çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Çalışanının kovulduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan şirket, çalışanın şartlarını iyileştirerek terfi verdiklerini söyledi.

İŞİNDEN KOVULDU!

İhlas Pazarlama çalışanı olduğuna yönelik iddialar üzerine şirketten bir açıklama geldi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Gurur Şenel isimli şahıs İhlas Pazarlama A.Ş. çalışanı olmayıp, Afyon'da faaliyet gösteren Yıldırım Ltd. Şti. isimli bayi şirketinin çalışanıdır. Söz konusu şahsın 28 Şubat tarihi itibariyle iş akdine Yıldırım Ltd. Şti. tarafından son verilmiştir" dedi.