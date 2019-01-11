Çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi FETÖ’den gözaltında

İzmir'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüyordu. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi olan ve hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya'nın evinin önünde gözaltına alındığı öğrenildi. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı da iddia edildi. Sivrikaya, yakalanmasının ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA