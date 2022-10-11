Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı Tanımı;

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Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı Maaşları

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.12

Meslek Adı :

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İ

lköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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