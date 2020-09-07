Çiğ köfteli kadın trafik magandası görenleri hayrete düşürdü!

İstanbul sokaklarında eksik olmayan trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. Tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerleyip çiğ köfte yiyen kadın maganda izleyenleri şaşırttı. Trafiği tehlikeye düşürerek çektiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın çokça izlenme aldı.