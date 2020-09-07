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  3. Çiğ köfteli kadın trafik magandası görenleri hayrete düşürdü!

Çiğ köfteli kadın trafik magandası görenleri hayrete düşürdü!

İstanbul sokaklarında eksik olmayan trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. Tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerleyip çiğ köfte yiyen kadın maganda izleyenleri şaşırttı. Trafiği tehlikeye düşürerek çektiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın çokça izlenme aldı.

Mega kentte trafik terörü devam ederken bir kadının çiğ köfte yiyerek trafikte kazaya davetiye çıkarması izleyenleri şaşkına uğrattı. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan kadın sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. Sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından polis ekipleri ise bu kadın için arama çalışmaları başlattı.

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07 Eylül 2020 Pazartesi 15:06
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